Жена Икарди: останется ли Мауро в "ПСЖ"? Это его решение, пока ничего не ясно

Ванда Нара, жена и агент нападающего "ПСЖ" Мауро Икарди, отметила, что игрок пока не принял решение о продолжении карьеры в парижском клубе. Напомним, Икарди выступает за "ПСЖ" на правах аренды. Права на игрока принадлежат миланскому "Интеру"."Конечно, перелёты из Парижа в Милан и Рим легче в теории, чем на практике, но я могу с этим справиться. У Мауро всё хорошо складывается во Франции, и я очень рада этому. К тому же у нас появилось много друзей, так что посмотрим, что будет дальше. Это его решение, пока ничего не ясно", - цитирует Нару La Gazzetta dello Sport.