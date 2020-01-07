"Монако" объявил об уходе тренера вратарей, который работал в клубе более 10 лет

"Монако" на официальном сайте объявил об уходе тренера вратарей Андре Амитрано.Соглашение 62-летнего специалиста с клубом было рассчитано до июня 2020 года, однако стороны договорились о досрочном расторжении контракта.Новым тренером голкиперов "Монако" стал Хосе Самбаде, который пришёл в клуб вместе с главным тренером Робертом Морено.Амитрано работал в "Монако" с лета 2009 года. Будучи футболистом, Амитрано выступал в составе "Монако" с 1977 по 1982 год. Также он играл за такие команды, как "Ницца" и "Канны". В середине 1990-х годов Амитрано начал карьеру в качестве тренера вратарей именно в "Каннах".