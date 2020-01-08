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"Лион" стал партнером киберорганизации Team LDLC

"Лион" заключил соглашение о партнерстве с киберспортивной организацией Team LDLC.com. По условиям сотрудничества, составы мультигейминга во всех дисциплинах будут выступать под тегом LDLC OL, сообщается на сайте организации.

Организация переберется в новый тренировочный центр в Лионе, где будет готовиться к сезону-2020/21. В Team LDLC подчеркнули, что хотят укрепить позиции на французской и международной киберспортивных сценах.

Руководство "Лиона" начало сотрудничать с киберспортсменами в 2017 году, подписав несколько игроков в FIFA. Среди французских футбольных клубов киберспортивные подразделения также есть у "ПСЖ" и "Монако".

Team LDLC основана в 2010 году. Сейчас у организации есть составы по CS: GO, PUBG, League of Legends, Fortnite и автосимулятору VirtualDrivers.

Sport24


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Теги: Лион
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