3:3! "Монако" с Головиным сыграл вничью с "ПСЖ"

В матче 20-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" принимал "Монако". Встреча завершилась со счётом 3:3. Российский полузащитник "монегасков" Александр Головин провел на поле всю игру.



Чемпионат Франции



20 тур



Голы: Неймар, 3, 42 (пенальти), Мартинш, 7, Бен-Йеддер, 13, Балло-Туре, 24 (автогол), Слимани, 70



ПСЖ: Навас, Бернат, Тьяго Силва, Маркиньос, Менье, Гейе, Верратти (Паредес, 80), Неймар, Ди Мария (Сарабия, 80), Икарди (Кавани, 86), Мбаппе.



"Монако": Леком, Глик, Балло-Туре, Хенрихс, Марипан, Фабрегас (Слимани, 65), Бакайоко, Желсон Мартинш (Агиляр, 82), Головин, Бен-Йеддер (Силва, 86), Кейта Бальде.



Предупреждения: Бальде, 9, Бакайоко, 84, Балло-Туре, 88.