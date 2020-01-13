Неймар: в матче с "Монако" "ПСЖ" играл лучше, у нас было множество моментов

Бразильский нападающий "Пари-Сен-Жермен" Неймар подвёл итоги встречи 20-го тура чемпионата Франции, в котором парижане дома сыграли вничью с "Монако" (3:3)."Считаю, что "ПСЖ" играл лучше. Было множество нереализованных моментов. Возможно, не лучший наш матч. Великолепно действовали оба вратаря. У "Монако" хорошая команда, но мы выше и должны показывать это на поле. Если бы сыграли лучше, то получили бы три очка.У нас одни из лучших игроков в мире, и мы это знаем. В этом плане "ПСЖ" очень повезло", — приводит слова Неймара RMC.В текущем сезоне Неймар провёл за "ПСЖ" 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 6 ассистами."ПСЖ", набрав 46 очков в 19 турах и имея игру в запасе, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции.