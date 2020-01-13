Главный тренер "Бордо" подрался со спортивным директором клуба

Главный тренер "Бордо" Паулу Соуза подрался со спортивным директором клуба Эдуардо Масией, сообщает Girondinfos.11 января "Бордо" на своем поле проиграл "Лиону" (1:2) в матче 20-го тура чемпионата Франции, после чего между мужчинами случился конфликт.По информации источника, к драке привели разногласия специалистов во взглядах на трансферную работу клуба. Соуза считает, что клуб недостаточно амбициозен на рынке, а также недоволен готовностью руководства продавать нужных тренеру игроков.