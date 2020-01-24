- Я с нетерпением жду закрытия трансферного окна. Распространяются слухи, агенты активно работают, кругом деньги. Правда, я ещё не забыл, как в начале сентября из нашей команды ушёл Луис Густаво.
Потому даже после закрытия трансферного окна опасность потерять игроков никуда не денется, так как есть русские, турки и, может быть, китайцы. Я хочу, чтобы это всё закончилось. Сейчас я уже ничего не жду. Хотелось бы избежать неприятных сюрпризов, — цитирует Виллаш-Боаша Footmercato.
Напомним, вчера в СМИ появилась информация об интересе бывшего клуба Виллаш-Боаша "Зенита" к полузащитнику "Марселя" Моргану Сансону.
Виллаш-Боаш: даже после закрытия трансферного окна мы можем потерять игроков. Есть турки, русские и китайцы
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