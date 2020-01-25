"Монако" с Головиным в составе потерпел поражение в матче со "Страсбуром"

В Монако завершился матч 21-го тура французской Лиги 1. "Монако" на своём поле потерпел поражение в матче со "Страсбуром".



Встреча закончилась убедительной победой гостей - 3:1. В концовке первого тайма "Страсбур" вышел вперёд после точного удара Людовика Ажорка. После перерыва Адриен Томассон удвоил преимущество гостей, а затем Стефан Митрович довёл счёт до крупного.



В концовке матча Стефан Йоветич отыграл один мяч, но на большее хозяевам сил не хватило.



Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел в стартовом составе, но результативными действиями так и не отметился.



"Монако" потерпел второе поражение подряд в Лиге 1. Монегаски с 29 очками занимаеют 12-е место в турнирной таблице. "Страсбур" набрал 30 очков и переместился на 7-ю строчку.



Лига 1. 21 тур



"Монако" - "Страсбур" - 1:3



Голы: Ажорк, 41, Томассон, 66, Митрович, 74, Йоветич, 86



Монако: Леком, Балло-Туре, Марипан, Глик, Хенрихс (Агилар, 67), Фабрегас (Силва, 69), Головин, Бакайоко, Диаш (Йоветич, 59), Мартинш, Бен-Йеддер



Страсбур: Зельс, Митрович, Лала, Джику, Кароль, Коне (Беллегард, 34), Сиссоко, Фофана, Томассон, Зохи (Н'Дур, 77), Ажорк (Уорис, 85)



Предупреждения: Йоветич, 81