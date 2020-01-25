В проигранной домашней встрече провел на поле весь матч.
- Мы хорошо начали встречу. Первый гол стал катастрофой. Мы продолжили атаковать, но делать это совсем непросто, когда команда уступает со счетом 2-0.
На сегодняшний день мы не являемся худшей командой, а после игры с "ПСЖ" мы не были лучшей. У каждого матча свой, отличный от других, контекст, - цитирует Морено официальный сайт "Монако".
После двух поражений от "ПСЖ" и "Страсбура" "Монако" опустился в нижнюю половину турнирной таблицы Лиги 1.
Тренер "Монако" прокомментировал поражение от "Страсбура"
Главный тренер "Монако" Роберто Морено после поражения от "Страсбура" (1:3) в матче 21-го тура чемпионата Франции отметил, что его команду существенно подкосил первый пропущенный мяч.
Фото: ФК "Монако"
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