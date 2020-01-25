Тренер "Монако" прокомментировал поражение от "Страсбура"

Главный тренер "Монако" Роберто Морено после поражения от "Страсбура" (1:3) в матче 21-го тура чемпионата Франции отметил, что его команду существенно подкосил первый пропущенный мяч.

Фото: ФК "Монако"