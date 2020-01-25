Головин - лучший игрок в составе "Монако" в матче со "Страсбуром" по версии WhoScored

Популярный интернет-портал WhoScored, специализирующийся на подсчёте различных статистических показателей футболистов в режиме реального времени, признал Александра Головина лучшим игроком "Монако" в проигранном матче со "Страсбуром".

Фото: ФК "Монако"