Головин - лучший игрок в составе "Монако" в матче со "Страсбуром" по версии WhoScored

Популярный интернет-портал WhoScored, специализирующийся на подсчёте различных статистических показателей футболистов в режиме реального времени, признал Александра Головина лучшим игроком "Монако" в проигранном матче со "Страсбуром".
Головин получил от WhoScored оценку 6,7. Он нанёс 1 удар, продемонстрировал 87% точности передач, совершил 2 отбора, 2 выноса и 3 перехвата. Вторая оценка в "Монако" у защитника Камиля Глика - 6,6 балла.
Лучшим игроком встречи стал полузащитник "Страсбура" Адриен Томассон, получивший оценку 9,2.
"Монако" после двух поражений подряд опустился на 12-е место в турнирной таблице.