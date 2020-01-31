- Каждый сезон на нас оказывается колоссальное давление из-за Лиги чемпионов. Это главный клубный трофей, но его очень тяжело выиграть. Недостаточно иметь лучшим футболистом, нужна и удача, которой так не хватает "ПСЖ". Во времена "Реала" мы были в минуте от поражения в финале, но нам повезло, что Серхио Рамос сравнял счёт. В Лиге чемпионов очень важна удача, - цитирует аргентинца AS.
В 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" встретится с дортмундской "Боруссией". 31-летний Ди Мария выступает за "ПСЖ" с 2015 года, перейдя из "Манчестер Юнайтед" за 63 млн евро. В составе мадридского "Реала" аргентинец стал обладателем Лиги чемпионов в сезоне 2013/14. В текущем сезоне Ди Мария в 20 матчах в Лиге 1 забил шесть раз и отдал восемь голевых передач.
Ди Мария назвал причину, почему "ПСЖ" не может выиграть Лигу чемпионов
Полузащитник французского "ПСЖ" Анхель Ди Мария высказался о неудачах парижан в Лиге чемпионов.
Источник: GLOBAL LOOK PRESS / IMAGO-IMAGE
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