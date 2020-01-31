Головин вошел в заявку "Монако" на матч с "Нимом"

Пресс-служба "Монако" назвала заявку на матч 22-го тура чемпионата Франции с "Нимом". В список игроков попал российский полузащитник Александр Головин.



Полный список заявки выглядит так: Бенальо, Леком, Субашич, Агилар, Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Хенрикс, Марипан, Бакайоко, Фабрегас, Фофана, Головин, Желсон, Силва, Чуаэми, Кейта, Бен-Йеддер, Йоветич.



Встреча состоится 1 февраля в 22:00 по московскому времени.



В нынешнем сезоне Головин провел 24 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал три голевые передачи.