Тухель: ничего страшного в том, что Кавани остался в "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель прокомментировал сорвавшийся трансфер нападающего Эдинсона Кавани в мадридский "Атлетико".

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"Есть ситуации хуже, чем остаться в "Пари Сен-Жермен". Думаю, в скором времени Эдинсон придёт в норму. Он пропустил несколько недель из-за травмы. Мы поможем ему вернуться в ритм", — цитирует Тухеля Besoccer.



Также 32-летним уругвайцем интересовался "Манчестер Юнайтед", но Кавани счел предпочтительным вариант с "Атлетико".



На счету Эдинсона Кавани 198 забитых мячей за "ПСЖ", что является лучшим результатом во всей истории парижского клуба.



В этом сезоне Кавани провел всего 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отличился 5 раз.