Головин остался в запасе "Монако" на матч с "Нимом"

Стал известен состав "Монако" на матч 22-го тура чемпионата Франции с "Нимом". Российский полузащитник монегасков Александр Головин остался на скамейке запасных.



"Монако": Бенжамен Леком, Фоде Балло-Туре, Гильермо Марипан, Бенуа Бадьяшиль, Бенджамин Хенрихс, Тьемуэ Бакайоко, Адриен Силва, Юссуф Фофана, Желсон Мартинш, Бальде Кейта, Виссам Бен-Йеддер.



Запасные: Даниэль Субашич, Рубен Агилар, Камил Глик, Сеск Фабрегас, Александр Головин, Орельен Чуаэми, Стеван Йоветич.