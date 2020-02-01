"Горжусь своими игроками, несмотря на два удаления и проигрыш. Мы провели хорошую работу в обороне. Трудно говорить о матче, когда играете час без двух футболистов, но у нас была возможность сравнять счёт. Что касается красной карточки Мартинша, пока не знаю, почему он толкнул арбитра. Мы с ним ещё не разговаривали", — цитирует Морено AFP.
В матче 22-го тура с "Нимом" "монегаски" почти час игрового времени находились на поле вдевятером, после удалений Бакайоко и Мартинша.
Полузащитник сборной России Александр Головин в матче вышел на замену и провел на поле около 30 минут, не отметившись результативными действиями.
В Лиге 1 "Монако" идет на 13-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков.
Тренер "Монако": несмотря на удаления, мы играли хорошо
Главный тренер "Монако" Роберто Морено прокомментировал поражение в 22-м туре чемпионата Франции от "Нима" со счетом 1:3.
asmonaco.com
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»