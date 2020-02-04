Гендиректор "Монако" высказал недовольство работой VAR

Генереальный директор "Монако" Олег Петров прокомментировал работу системы VAR в Лиге 1.

Фото: ФК "Монако"

"Я высказал мнение относительно системы VAR, так как статистика показывает, что большую часть времени решения выносятся не в пользу клуба. Я просто попросил, чтобы команду судили в справедливой форме», — цитирует Петрова официальный сайт "Монако".



После 22-х туров чемпионата Франции "Монако" занимает 13 место в таблице, имея в своем активе 29 очков. В предыдущем матче Лиги 1 "монегаски" уступили на выезду "Ниму" со счетоем 1:3. Два игрока команды: Бакайоко и Мартинш были удалены уже к 32-й минуте.