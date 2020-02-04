Мбаппе не извинился перед Тухелем за реакцию на замену

Французский нападающий парижан Килиан Мбаппе не извинился перед Томасом Тухелем за эмоциональную реакция на его решение заменить игрока в недавнем матче с "Монпелье".

Фото: twitter.com

Томас Тухель заменил Мбаппе на 68-й минуте в матче с "Монпелье". Игрок решением тренера остался недоволен.



Мбаппе признал на встрече команды с главным тренером, что отреагировал слишком рьяно, но приносить свои извинения не стал, сообщает AS.



В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе провел 25 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах. На его счет 22 гола и 12 голевых передач.