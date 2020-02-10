Бразильская модель обвиняет Неймара в организации сети VIP-проституции (фото)

Как сообщает UOL Esporte, бразильская модель Триндаде обвиняет нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара в организации сети VIP-проституции. Женщина планирует сообщить об этом в полицию.

Фото: instagram

По ее словам, бразильских девушек отправляют во Францию и используют для оказания сексуальных услугах.



Напомним, Триндаде ранее обвиняла Неймара в изнасиловании. Она утверждала, что футболист изнасиловал ее в номере отеля. Сам футболист признал, что у них был контакт, но отрицал факт насильственных действий. Его вина позже не была доказана и дело было закрыто.



28-летний Неймар выступает за "ПСЖ" с лета 2017 года, перейдя из "Барселоны". Сумма трансфера составила рекордные 222 миллиона евро.