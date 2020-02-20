Роналду: Мбаппе - это будущее

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал игру форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе.

Фото: Twitter Squawka

"Мбаппе — это будущее и настоящее. Он фантастический игрок, очень быстрый. Килиан — будущее футбола", — цитирует Роналду AS.



Килиан Мбаппе перешел в "ПСЖ" в 2017-м году из "Монако", сначала на правах аренды, а затем подписав полноценный контракт. Общая суммая трансфера составила 180 миллионов евро.



В составе парижан Мбаппе трижды стал чемпионом Франции. Действующий контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом 2022-го года.



Летом 2018-го года со сборной Франции Киллиан Мбаппе выиграл чемпионат мира в России.



В сезоне 2019/2020 на счету 21-летнего нападающего 29 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, в которых он забил 24 мяча и отдал 16 голевых передач.