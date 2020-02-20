Президента "ПСЖ" и экс-генсека ФИФА обвиняют по делу о продаже телеправ на ЧМ

Президент "ПСЖ" Нассер аль-Хелайфи и бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке обвиняются по делу о передаче медиаправ на мировые первенства по футболу.

Фото: EPA-EFE

Сообщается, что владелец "ПСЖ" передал Жерому Вальку взятку, чтобы убедить того в передаче телеправ катарской компании Аль-Хелайфи.



Аль-Хелайфи является главой компанией beIN Sports. Права на трансляцию ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 в могли быть проданы beIN Sports нечестным путем.



Возможно, президент "ПСЖ" передал чиновнику виллу на Сардинии. Кроме того, сын Вальке работает в парижском клубе.



Аль-Хелайфи может воспользоваться дипломатической неприкосновенностью, чтобы уйти от расследования.