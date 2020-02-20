Так, 28-летний бразилец назвал легенд сборной Бразилии Ромарио и Роналдо, нынешнего главного тренера "Реала" Зинедина Зидана и форварда "Милана" Златана Ибрагимовича, который ранее выступал за "ПСЖ".
Неймар выступает за "ПСЖ" с лета 2017 года, перейдя из "Барселоны" за 222 миллиона евро.
В нынешнем сезоне на счет 28-летнего игрока 14 матчей, в которых он забил 13 голов.
Неймар хотел бы сыграть с Зиданом и Ибрагимовичем в одной команде
Нападающий "ПСЖ" Неймар расссказал, с кем из футболистов хотел бы сыграть в одной команде, передает Marca.
Фото: ФК "ПСЖ"
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