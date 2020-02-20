Неймар хотел бы сыграть с Зиданом и Ибрагимовичем в одной команде

Нападающий "ПСЖ" Неймар расссказал, с кем из футболистов хотел бы сыграть в одной команде, передает Marca.

Фото: ФК "ПСЖ"