"Ницца" и "Брест" сыграли вничью

В матче 26-го тура Лиги 1 "Ницца" на своем поле поделила очки с "Брестом" - 2:2.



Чемпионат Франции



26 тур



Ницца – Брест 2:2



Голы: Уна, 23, Дольберг, 33, Грандсир, 45, Бонфин, 53 (авто.)



Ницца: Бенитес, Нсоки (Дурмиси, 89), Бонфин, Эрей, Морис, Данило, Тюрам-Юльен, Лис-Мелу, Уна (Маолида, 70), Кнеп (Лусамба, 64), Дольберг



Брест: Ларсоннёр, Шардонне, Бело, Перро, Дюверн, Кур (Отре, 68), Белькебла, Баттокьо, Грандсир (Маньетти, 77), Шарбонье (Лан, 86), Кардона



Предупреждения: Данило, 6, Эрей, 19, Нсоки, 60