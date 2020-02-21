"Ницца" и "Брест" сыграли вничью

В матче 26-го тура Лиги 1 "Ницца" на своем поле поделила очки с "Брестом" - 2:2.

Чемпионат Франции

26 тур

Ницца – Брест 2:2

Голы: Уна, 23, Дольберг, 33, Грандсир, 45, Бонфин, 53 (авто.)

Ницца: Бенитес, Нсоки (Дурмиси, 89), Бонфин, Эрей, Морис, Данило, Тюрам-Юльен, Лис-Мелу, Уна (Маолида, 70), Кнеп (Лусамба, 64), Дольберг

Брест: Ларсоннёр, Шардонне, Бело, Перро, Дюверн, Кур (Отре, 68), Белькебла, Баттокьо, Грандсир (Маньетти, 77), Шарбонье (Лан, 86), Кардона

Предупреждения: Данило, 6, Эрей, 19, Нсоки, 60


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Теги: Ницца Брест Лига 1
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