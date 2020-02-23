Мбаппе - в топ 7 лучших бомбардиров в истории "ПСЖ". Ему 21 год

Вчера в матче 26-го тура Лиги 1 "ПСЖ" на своем поле одержал победу над "Бордо". Встреча завершилась со счетом 4:3.



Один из голов в составе парижан забил форвард Килиан Мбаппе. Этот гол стал для 21-летнего игрока 85-м в составе "ПСЖ".



Таким образом, Мбаппе вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба.



Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2017 года, перейдя из "ПСЖ".