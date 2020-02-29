"Монако" с Головиным сыграл вничью с "Реймсом"

Чемпионат Франции



27 тур



"Монако" - "Реймс" 1:1



Голы: Бен-Йеддер, 30 (пен.), Камара, 58

В матче 27-го тура чемпионата Франции "Монако" сыграл вничью с "Реймсом". Встреча завершилась со счетом 1:1.Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле с первых минут и отыграл весь матч.: Леком, Балло-Туре, Бадьяшиль, Глик, Хенрихс, Головин, Фофана, Бакайоко (Чуаэми, 78), Кейта (Йоветич, 66), Бен-Йеддер, Слимани: Райкович, Дисаси, Фоке, Конан, Абдельхамид, Манетси, Ромао, Камара, Денгоме (Зенели, 85), Донис (Думбия, 80), Туре (Диа, 67): Фоке, 29, Кейта, 55, Ромао, 74, Чуаэми, 81, Манетси, 84