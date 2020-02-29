"Монако" с Головиным сыграл вничью с "Реймсом"

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле с первых минут и отыграл весь матч.
Чемпионат Франции
27 тур
"Монако" - "Реймс" 1:1
Голы: Бен-Йеддер, 30 (пен.), Камара, 58
27 тур
"Монако" - "Реймс" 1:1
Голы: Бен-Йеддер, 30 (пен.), Камара, 58
Монако: Леком, Балло-Туре, Бадьяшиль, Глик, Хенрихс, Головин, Фофана, Бакайоко (Чуаэми, 78), Кейта (Йоветич, 66), Бен-Йеддер, Слимани
Реймс: Райкович, Дисаси, Фоке, Конан, Абдельхамид, Манетси, Ромао, Камара, Денгоме (Зенели, 85), Донис (Думбия, 80), Туре (Диа, 67)
Предупреждения: Фоке, 29, Кейта, 55, Ромао, 74, Чуаэми, 81, Манетси, 84