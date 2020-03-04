В чемпионате Франции запретили рукопожатия из-за угрозы заражения коронавирусом

В чемпионате Франции из-за угрозы заражения коронавирусом футболистам запретили здороваться за руку.

Фото: Лига 1

Также игроки будут выводить детей, держа их за плечи, а не за руки, как это всегда было. Здороваться за руку запрещено и тренерам с судьями.



На сегодняшний день число заболевших коронавирусом во Франции составляет 257 человек. В стране отменили ряд различных мероприятий и закрыли некоторые школы.