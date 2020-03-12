Форварда "Монако" Йоветича дисквалифицировали на три матча

Дисциплинарный комитет ПФЛ Франции дисквалифицировал нападающего "Монако" Стевана Йоветича на три матча за удаление в матче с "Ниццей" (1:2).



Ранее сообщалось, что до 15 апреля все матчи чемпионата Франции будут проходить без зрителей.



В нынешнем сезоне на счету черногорского футболиста 2 гола и отдал результативная передача в 13 матчах. "Монако" находится на 9-м месте в турнирной таблице.