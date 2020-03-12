Виллаш-Боаш: мне кажется, что нужно приостановить все турниры

Наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш, знакомый российским болельщикам по работе в "Зените", прокомментировал отмену чемпионатов в связи с коронавирусом.



"Мы должны с уважением относиться к таким вещам. Мне кажется, что нужно приостановить все турниры. В отличие от Европы, в Китае к проблеме коронавируса отнеслись максимально ответственно", - приводит слова Виллаш-Боаша L'Equipe.



На сегодняшний день в мире известно о 128 343 зараженных. 4 720 из них скончались, а 68 324 смогли вылечиться.