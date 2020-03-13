Президент "Лиона" призвал признать сезон Лиги 1 несостоявшимся

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас высказался о приостановлении чемпионата Франции из-за коронавируса.

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"Лучшее решение - это признать сезон несостоявшимся. Это позволит клубам, которые находятся внизу турнирной таблицы, избежать разбирательств относительно вылета из чемпионата. Иное решение может привести к разбирательствам, которые могут очень дорого обойтись. Нужно сказать "Мы все отменяем и стартуем так же, как в начале нынешнего сезона", - цитирует Оласа Get French Football News.



На сегодняшний день известно, что от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.