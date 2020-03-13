"Лучшее решение - это признать сезон несостоявшимся. Это позволит клубам, которые находятся внизу турнирной таблицы, избежать разбирательств относительно вылета из чемпионата. Иное решение может привести к разбирательствам, которые могут очень дорого обойтись. Нужно сказать "Мы все отменяем и стартуем так же, как в начале нынешнего сезона", - цитирует Оласа Get French Football News.
На сегодняшний день известно, что от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс.
Президент "Лиона" призвал признать сезон Лиги 1 несостоявшимся
Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас высказался о приостановлении чемпионата Франции из-за коронавируса.
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