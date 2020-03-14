Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.
Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года, перейдя из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Головин провел 25 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
"Монако" сообщил о подписании нового контракта с Головиным
Пресс-служба "Монако" на официальном сайте сообщила о заключении нового контракта с полузащитником Александром Головиным.
Фото: © Panoramic / Global Look Press
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