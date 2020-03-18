Килло: чемпионат Франции возобновится не раньше 15 апреля

Генеральный директор Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) Дидье Килло назвал дату, раньше которой чемпионат Франции точно не возобновится.



13 марта из-за пандемии коронавируса Covid-19 французские лиги были приостановлены на неопределённый срок.



"Мы ищем наилучшие возможные решения. Мы должны быть образцовыми. Мы хотим поблагодарить УЕФА за перенос чемпионата Европы. Это решение позволит нам иметь больше возможностей для завершения наших внутренних и европейских соревнований сезона-2019/20.



Нашим приоритетом является завершение сезонов Лиги 1 и Лиги 2. Этот приоритет жизненно важен для всех французских клубов. Есть абсолютная уверенность, что матчи не возобновятся ранее 15 апреля. Наша цель — завершить сезон к 30 июня", — цитирует Дидье Квилло Get French Football News.



На данный момент лидером Лиги 1 является "ПСЖ" с 68 очками, имея преимущество над вторым местом, которое занимает "Марсель", в 12 очков.