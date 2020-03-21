"Я нахожусь в Монако на карантине, как и был. Пока планов возвращаться в Россию нет, тренируемся индивидуально", - приводит слова Головина РИА Новости.
Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены все европейские чемпионаты. Также был перенесен Евро-2020 на 2021 год.
"Монако" занимает в турнирной таблице чемпионата Франции 9-е место, имея в своем активе 40 очков.
Головин выступает за монегасков с лета 2018 года, перейдя из ЦСКА.
Головин: планов возвращаться в Россию нет, тренируемся индивидуально
Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал, что продолжает тренироваться по индивидуальной программе в связи с карантином из-за коронавируса.
Фото: Rusfootball.info
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