Владелец "Сент-Этьена" сообщил, что чемпионат Франции не возобновят раньше середины июня

Бернар Каяццо, владелец "Сент-Этьена", председатель союза клубов Лиги 1, рассказал о возможных сроках возобновления чемпионата Франции.



По словам Каяццо, не стоит рассчитывать, что чемпионат будет возобновлён раньше 15 июня. Середину июня при этом функционер считает оптимистичной датой.



"Мы не можем начинать играть, пока ситуация не изменится. Следовательно, мы сможем играть только с июля или августа. В лучшем случае с 15 июня.



Без помощи государства половина клубов обанкротится за полгода. Французский чемпионат уже потерял 500-600 млн евро", - цитирует Каяццо France Bleu.