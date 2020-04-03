Телеведущий рассказал, что Неймар анонимно пожертвовал 775 тысяч фунтов на борьбу с коронавирусом

Форвард "ПСЖ" Неймар анонимно перевел 775 тысяч фунтов на борьбу с пандемией коронавируса.

Фото: Global Look Press

Неймар пожертвовал около 775 тысяч фунтов на борьбу с коронавирусом.



По информации Sky Sports, Неймар перевел половину этой суммы на счет UNICEF, а еще половину – одному из бразильских фондов. Неймар хотел оставить пожертвование анонимным, нобразильский телеведущий Крис Флорес рассказал об этом, заявив, что необходимо рассказывать о добрых делах.



В нынешнем сезоне на счету Неймара 18 голов и 10 результативных передач в 20-ти матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.



Неймар в настоящий момент находится в Бразилии, получив разрешение на отъезд на время карантина от руководства "ПСЖ".



Общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 000 000 человек. Число погибших превысило 54 000 человек.