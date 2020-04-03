Неймар пожертвовал около 775 тысяч фунтов на борьбу с коронавирусом.
По информации Sky Sports, Неймар перевел половину этой суммы на счет UNICEF, а еще половину – одному из бразильских фондов. Неймар хотел оставить пожертвование анонимным, нобразильский телеведущий Крис Флорес рассказал об этом, заявив, что необходимо рассказывать о добрых делах.
В нынешнем сезоне на счету Неймара 18 голов и 10 результативных передач в 20-ти матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.
Неймар в настоящий момент находится в Бразилии, получив разрешение на отъезд на время карантина от руководства "ПСЖ".
Общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 000 000 человек. Число погибших превысило 54 000 человек.
Телеведущий рассказал, что Неймар анонимно пожертвовал 775 тысяч фунтов на борьбу с коронавирусом
Форвард "ПСЖ" Неймар анонимно перевел 775 тысяч фунтов на борьбу с пандемией коронавируса.
Фото: Global Look Press
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