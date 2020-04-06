Неймар признался, что сомневался в себе последние два сезона

Форвард "ПСЖ" рассказал о психологических проблемах.

Фото: Reuters

- Для профессионального спортсмена нет ничего хуже травм. В последние два сезона я очень страдал из-за этого. Я начал сильно сомневаться в себе.



Половина успеха — это правильный психологический настрой. Если голова в порядке, то и играешь естественнее, - цитирует футболиста Vogue.



В текущем сезоне Неймар забил 13 голов и сделал шесть ассистов в рамках 15-ти матчей Лиги 1.



"ПСЖ" лидирует в чемпионате Франции с отрывом в 12 очков и игрой в запасе.