Головин не попал в символическую сборную Лиги 1 по версии L'Equipe

Газета L’Equipe опубликовала символическую сборную французского чемпионата по итогам 28 туров.

Фото: © REUTERS

В составе 11-ти лучших не оказалось российского полузащитника "Монако" Александра Головина. В эту сборную вошли сразу три футболиста "ПСЖ", а также три футболиста "Реймса". Из "Монако" в этот состав попал только нападающий Виссам Бен Йеддер.



вратарь: Предраг Райкович ("Реймс");



защитники: Мохамед Симакан ("Страсбур"), Габриэл ("Лилль"), Юнис Абдельхамид, Ассан Камара (оба — "Реймс");



полузащитники: Ренату Саншеш ("Лилль"), Марко Верратти, Анхель Ди Мария (все — "ПСЖ");



нападающие: Неймар, Килиан Мбаппе (оба — "ПСЖ"), Виссам Бен Йеддер ("Монако");



запасные: Стив Манданда ("Марсель"), Александр Джику ("Страсбур"), Фету Мауасса ("Ренн"), Димитри Пайет ("Марсель"), Виктор Осимен ("Лилль"), Тежи Саванье и Анди Делор (оба — "Монпелье");



Напомним, чемпионат Франции приостановлен из-за пандемии коронавируса.



Головин в нынешнем сезоне провел 25 матчей, забил 3 гола и отдам 4 голевые передачи.