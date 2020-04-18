"ПСЖ" намерен предложить зарплату Неймару в 38 млн евро в год

Французский клуб планирует побороться за форварда, которого хочет вернуть "Барселона".

Фото: Reuters

Об этом сообщил журналист Николо Скира.



По информации источника, "ПСЖ" предложит бразильцу новое соглашение до 2025 года с зарплатой 38 млн евро за сезон.



Текущее соглашение 28-летнего страйкера заканчивается в 2022 году.



На данный момент Неймар зарабатывает по контракту 31,6 млн евро за сезон. Это третий показатель в мире - больше получают лишь Роналду и Месси.