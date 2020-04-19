"Монако" хочет подписать Мертенса и готов платить ему 8 млн евро в год

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс попал в сферу интересов "Монако", передает Onze Mondial.



Сообщается, что французский клуб готов увеличить зарплату бельгийца в два раза: до 8 миллионов евро в год. Контракт 32-летнему Мертенсу будет предложен на два сезона. Сам Мертенес не против того, чтобы сменить чемпионат.



В нынешнем сезоне Мертенс провёл 21 матч в чемпионате Италии, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.