"Монако" хочет подписать Мертенса и готов платить ему 8 млн евро в год

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс попал в сферу интересов "Монако", передает Onze Mondial.

Сообщается, что французский клуб готов увеличить зарплату бельгийца в два раза: до 8 миллионов евро в год. Контракт 32-летнему Мертенсу будет предложен на два сезона. Сам Мертенес не против того, чтобы сменить чемпионат.

В нынешнем сезоне Мертенс провёл 21 матч в чемпионате Италии, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.


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Теги: Мертенс Монако Наполи Зарубежные трансферы
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