Президент "ПСЖ" надеется, что футболисты команды согласятся на сокращение зарплат

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи надеется, что футболисты команды пойдут на сокращение зарплат из-за пандемии коронавируса.

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"Жду, что игроки пойдут на встречу, чтобы поддержать свой клуб. Мы не самые бедные в текущей ситуации. В конце сезона у нас могут быть большие финансовые проблемы, так как зарплаты у нас являются существенными. Кроме того, наши сотрудники частично сидят без работы, как и во всех французских клубах", - цитирует президента "ПСЖ" RMC Sport.



Ранее сообщалось, что "ПСЖ" не может договориться с игроками о снижении зарплат на 20-30%.



Из-за пандемии коронавируса чемпионат Франции был приостановлен на неопределенный срок.