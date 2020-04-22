Спортивные мероприятия во Франции могут возобновиться не ранее сентября

Министр спорта Франции Роксана Марачиняну рассказала о потенциальных сроках возобновления спортивных мероприятий в стране, которые ушли на паузу из-за активного распространения COVID-19.

Фото: connectionjapan.com

- Очевидно, что возобновление спорта в середине июня — оптимальный сценарий, но есть и другие. Также возможно возобновление турниров в сентябре, — цитирует министра L’Equipe.



Также Марачиняну допустила, что текущий сезон будет завершен досрочно, а сезон 2020/21 начнется по плану.



Во Франции на данный момент зафиксировано почти 160 тысяч случаев заражения COVID-19, умерло более 21 тысячи человек. Во всем мире число заразившихся 2 639 722, умерло более 184 тысяч человек.



Российская Премьер-лига была приостановлена до 31 мая. Всего в нашей стране 57 999 случаев заболевания, 4 420 человек выздоровело, 513 - умерло.