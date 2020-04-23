"ПСЖ" не готов продать Мбаппе в 2021 году. Они могут отпустить его в качестве свободного агента в 2022

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе может покинуть клуб.

Фото: Global Look Press

Об этом сообщает AS.



По сведениям источника, в услугах 21-летнего Мбаппе заинтересован "Реал Мадрид". Испанский гранд готов приобрести футболиста в 2021 году, однако спортивный директор "ПСЖ" Леонардо предпочитает отпустить француза бесплатно в 2022 году, чем продавать его кому-либо в 2021.



В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 20 матчей в Лиге 1, забил 18 голов и отдал семь голевых передач. Transfermarkt оценивает футболиста в 180 млн евро.