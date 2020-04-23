Напомним, в юности хавбек французского "Монако" Александр Головин числился в детско-юношеской спортивной школе города Осинники Кемеровской области.
- Идёт ли процесс выплат в период пандемии? Всё затихло. История пока не закончилась. На данный момент вопросы никто не задаёт. Надо узнавать в РФС, как всё это идёт. Все документы, которые от нас требовались, мы предоставили. Пусть там уже решают, — цитирует директора ДЮСШ Р-Спорт.
Напомним, Александр Головин перешел в "Монако" из московского ЦСКА летом 2018-го года за 30 миллионов евро.
Ранее стало известно, что школа, воспитавшая Головина, должна была получить 0,75 процентов от суммы перехода игрока, что примерно равняется сумме в 16 миллионов рублей, но денег в школе не получили.
Директор школы, в которой воспитывался Александр Головин, посчитала сообщение от "Монако" касательно выплат розыгрышем и не ответила на него.
"Все затихло". В ДЮСШ Осинников рассказали, что процесс выплаты компенсации за Головина приостановлен
Директор ДЮСШ города Осинники Александр Ильс рассказал, что процесс выплаты компенсации за трансфер Головина приостановлен.
Фото: РБК Спорт
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