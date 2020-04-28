Источник: чемпионат Франции не будет доигран

Журналист L’Equipe Бертран Латур сообщил, что сезоны в Лиге 1 и 2 не будут возобновлены.

Источник: getty images

Об этом он написал в своём твиттере.



По версии источника, сезон 2020/21 может стартовать в августе.



Нынешний сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Во Франции общее количество зараженных 166 036 человек. В Лиге 1 осталось доиграть 10 туров. Пока не ясно, будет ли "ПСЖ", который лидирует в турнирной таблице, назван чемпионом, в случае досрочного завершения.