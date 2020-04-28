Переговоры о снижении зарплат футболистов "ПСЖ" зашли в тупик

Руководство "ПСЖ" не может достичь соглашения с футболистами клуба о снижении зарплат во время паузы в Лиге 1.

Фото: Football.ua

Как сообщает Mundo Deportivo, на данный момент переговоры зашли в тупик.



Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи выразил надежду, что игроки пойдут на встречу, чтобы поддержать свою команду.



Ранее в СМИ сообщалось, что со стороны руководства в переговорах принимает участие спортивный директор Леонардо, со стороны игроков - Тиаго Силва и Маркиньос. Клуб надеется, что игроки согласятся на сокращение в 20-30%.



После 27-ми туров парижане находятся на лидирующей строчке таблицы Лиги 1, имея в активе 68 очков.



Напомним, что почти все европейские чемпионаты ушли на паузу из-за активного распространения коронавирусной инфекции. РПЛ приостановлена минимум до 31 мая.