Переговоры о снижении зарплат футболистов "ПСЖ" зашли в тупик

Руководство "ПСЖ" не может достичь соглашения с футболистами клуба о снижении зарплат во время паузы в Лиге 1.
Фото: Football.ua
Как сообщает Mundo Deportivo, на данный момент переговоры зашли в тупик.

Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи выразил надежду, что игроки пойдут на встречу, чтобы поддержать свою команду.

Ранее в СМИ сообщалось, что со стороны руководства в переговорах принимает участие спортивный директор Леонардо, со стороны игроков - Тиаго Силва и Маркиньос. Клуб надеется, что игроки согласятся на сокращение в 20-30%.

После 27-ми туров парижане находятся на лидирующей строчке таблицы Лиги 1, имея в активе 68 очков.

Напомним, что почти все европейские чемпионаты ушли на паузу из-за активного распространения коронавирусной инфекции. РПЛ приостановлена минимум до 31 мая.


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Теги: ПСЖ Лига 1
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