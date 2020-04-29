Мбаппе - лучший молодой игрок по версии ESPN

Французский нападающий "ПСЖ" Киллиан Мбаппе признан лучшим молодым игроком по версии ESPN.
Фото: Global Look Press
ESPN представил рейтинг из лучших молодых футболистов планеты. Отметим, что при выборе футболистов рассматривались только игроки не старше 21 года.

На втором месте Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии", третий - Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля".

Топ-10 выглядит так:

1. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен", Франция)
2. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд, Англия)
3. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", Англия)
4. Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия)
5. Кай Хаверц ("Байер", Германия)
6. Маттейс де Лигт ("Ювентус", Нидерланды)
7. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан", Италия)
8. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд, Норвегия)
9. Федерико Вальверде ("Реал", Уругвай)
10. Жоау Фелиш ("Атлетико", Португалия).


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Теги: Мбаппе ПСЖ Лига 1
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