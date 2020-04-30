- Чемпионаты завершены. Места в таблицах зафиксированы. "ПСЖ" - чемпион Лиги 1, - сообщает в своём Twitter заместитель главного редактора издания L’?quipe Жоэль Доминигетти.
Источник: чемпионат Франции не будет доигран
В Лиге 1 было сыграно 28 туров. Согласно зафиксированной турнирной таблице в Лигу чемпионов выходят "ПСЖ", "Марсель" и "Ренн", в Лигу Европы - "Лилль" и "Реймс", вылетают "Амьен" и "Тулуза".
"Монако", в котором играет российский полузащитник Александр Головин, займет 9-е место в чемпионате. Для участия в Лиге Европы "монегаскам" не хватило 1 балла.
Также сегодня в СМИ появилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские лиги завершить футбольные чемпионаты по примеру его страны.
"ПСЖ" будет признан чемпионом Лиги 1
Парижский клуб "ПСЖ" станет чемпионом Франции, несмотря на досрочное завершение сезона 2019/20.
Фото: Спорт Mail.ru
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