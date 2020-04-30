Сегодня официально стало известно о том, что чемпионат Франции завершен досрочно.
Чемпионом Лиги 1 стал "ПСЖ", для которого это чемпионство стало третьим подряд.
"Ренн", занявший третье место, впервые в истории примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Ранее клуб участвовал только в Лиге Европы, Кубке обладателей Кубков и Кубке Интертото.
В чемпионате Франции сыграно 28 туров. В Лигу чемпионов также выйдут "ПСЖ" и "Марсель".
"Ренн" впервые в истории получил путевку в Лигу чемпионов
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