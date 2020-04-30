"Ренн" впервые в истории получил путевку в Лигу чемпионов

Сегодня официально стало известно о том, что чемпионат Франции завершен досрочно.



Чемпионом Лиги 1 стал "ПСЖ", для которого это чемпионство стало третьим подряд.



"Ренн", занявший третье место, впервые в истории примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Ранее клуб участвовал только в Лиге Европы, Кубке обладателей Кубков и Кубке Интертото.



В чемпионате Франции сыграно 28 туров. В Лигу чемпионов также выйдут "ПСЖ" и "Марсель".