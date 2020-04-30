Лига 1 потеряла 243 миллиона евро из-за досрочного завершения сезона

Французская Лига 1 не получит 243 миллиона евро, положенные за трансляции матчей.

Выплаты были предусмотрены контрактом с Canal +, однако после досрочного завершения сезона он был разорван, сообщает L’Equipe. Соответственно, приостанавливаются и выплаты: матчей не будет, а значит, не будет и трансляций.Чемпионат Франции, как и все ведущие первенства Европы, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Из всех стран в Европе продолжают играть только в Высшей лиге Белоруссии.Вчера, 30 апреля, было принято решение, что итоги сезона будут объявлены по текущему состоянию в турнирной таблице.По актуальным данным во Франции выявлено 167 299 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 24 376 человек скончалось.Общее число зараженных COVID-19 во всем мире превысило 3 250 000 человек. Более 233 000 человек погибло.