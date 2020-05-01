Финалы французских кубков могут пройти в августе

Об этом рассказал генеральный директор Профессиональной лиги Франции Дидье Квилло.

Отметим, что в двух решающих матчах должен сыграть "ПСЖ". В финале Кубка Франции парижане должны сыграть с "Сент-Этьеном", в финале Кубка лиги – с "Лионом".



Ранее чемпионат Франции был досрочно завершен. "ПСЖ" стал чемпионом.



- Если правительство разрешит нам играть без зрителей в августе, то мы рассмотрим возможность проведения финалов кубков в начале августа.



Если финалы состоятся, то победитель получит место в лиге Европы, если выиграет не "ПСЖ". Если "ПСЖ" победит в Кубке Франции, то право играть в Лиге Европы получит команда с пятого места в Лиге 1 ("Ницца").



Если "ПСЖ" победит в Кубке лиги, то в Лигу Европы идет команда с шестого места ("Реймс"), – сообщил Квилло L’Equipe.