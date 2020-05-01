Французский журнал решил включить в состав следующих футболистов:
Предраг Райкович ("Реймс"), Амари Траоре ("Ренн"), Тьяго Силва ("ПСЖ"), Юнис Абдельхамид ("Реймс"), Крист-Эммануэль Мауасса ("Ренн"), Марко Верратти ("ПСЖ"), Эдуардо Камавинжа ("Ренн"), Анхель Ди Мария, Неймар, Килиан Мбаппе (все – "ПСЖ"), Виссам Бен-Йеддер ("Монако").
Российский футболист Александр Головин, выступающий за "Монако", не был включен в состав символической сборной.
"ПСЖ" стал чемпионом Франции по итогам 28 туров. Второе место занял "Марсель", третье — "Ренн". Команды представят Францию в Лиге чемпионов.
"Лилль", "Реймс" и "Ницца" сыграют в Лиге Европы.
"Амьен" и "Тулуза" вылетают в Лигу 2.
France Football составил сборную Лиги 1. Головина в ней нет
Издание France Football опубликовало символическую сборную Лиги 1, которая была завершена досрочно.
Фото: РБК Спорт
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!