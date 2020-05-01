France Football составил сборную Лиги 1. Головина в ней нет

Издание France Football опубликовало символическую сборную Лиги 1, которая была завершена досрочно.

Фото: РБК Спорт

Французский журнал решил включить в состав следующих футболистов:



Предраг Райкович ("Реймс"), Амари Траоре ("Ренн"), Тьяго Силва ("ПСЖ"), Юнис Абдельхамид ("Реймс"), Крист-Эммануэль Мауасса ("Ренн"), Марко Верратти ("ПСЖ"), Эдуардо Камавинжа ("Ренн"), Анхель Ди Мария, Неймар, Килиан Мбаппе (все – "ПСЖ"), Виссам Бен-Йеддер ("Монако").



Российский футболист Александр Головин, выступающий за "Монако", не был включен в состав символической сборной.



"ПСЖ" стал чемпионом Франции по итогам 28 туров. Второе место занял "Марсель", третье — "Ренн". Команды представят Францию в Лиге чемпионов.



"Лилль", "Реймс" и "Ницца" сыграют в Лиге Европы.



"Амьен" и "Тулуза" вылетают в Лигу 2.