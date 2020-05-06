Александр Головин перешёл в "Монако" в 2018-м году из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провёл 30 матчей за "монегасков" во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
- Слежу за сборной России? Когда есть возможность — смотрю матчи с ее участием. А в октябре прошлого года был на игре с Шотландией. Мне безумно понравились "Лужники", атмосфера. Раньше так за вашу сборную не болели.
Кого бы отметил у России? Все здорово сыграли, но я бы отметил Головина. Он выделяется. Видно, что человек играет в европейской топ-лиге. Его работа с мячом, техника, уверенность в себе — все это говорит о том, что он футболист высокого уровня, - приводит "РГ" слова бывшего футболиста.
Некоторое время назад Александр Головин подписал новый контракт с "Монако" до 2024-го года с увеличением заработной платы.
Ярошик: в сборной России отметил бы Головина. Видно, что человек играет в европейской топ-лиге
Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик выделил хавбека "Монако" Александра Головина в составе национальной команды России.
Фото: Rusfootball.info
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